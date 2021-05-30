Burak Altay 'Menajerimi Ara'ya konuk oluyor

Ay Yapım imzası taşıyan dizi 'Menajerimi Ara'nın bu haftaki konuğu Burak Altay olacak. 40'ıncı bölümü izle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin yeni bölümü şimdiden merak konusu oldu.

Başrollerinde Barış Falay Fatih Artman , Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş'ın rol aldığı 'Menajerimi Ara' dizi si yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yönetmenliğini üstlendiği dizide her hafta ünlü isimler konuk ediliyor. 40'ın bölümü ile seyirci karşısına çıkacak olan dizinin bu haftaki konuğu ise Burak Altay olacak.

BURAK ALTAY KİMDİR?

25 Mayıs 1980 yılında Rize 'de dünyaya gelen Burak Altay, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 2002 yılında Devlet Tiyatroları'nı kazanmıştır ve halen Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda görev almıştır.

Hayat Bağları, Babam ve Biz, Asmalı Konak, Havada Bulut, Kampüsistan, Yolculuk, Şöhret, Limon Ağacı, Acemi Müezzin, Aşağı Yukarı Yemişliler, Sırat, Benim Hala Umudum Var, Siyah İnci dizilerinde rol almıştır.