ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Yaşam » Burada yürümek yürek istiyor! Ziyaretçiler zor anlar yaşadı, Gaziantep'te...

Burada yürümek yürek istiyor! Ziyaretçiler zor anlar yaşadı, Gaziantep'te...

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki tarihi Rumkale'de yapımı tamamlanan cam terasın kapıları, ilk ziyaretçilere açıldı. 150 metre yükseklikte yürüyenler, ya yakınlarına sarılarak manzaranın keyfini çıkarmaya çalıştı ya da korkuluklara tutunarak geri döndü.

Burada yürümek yürek istiyor! Ziyaretçiler zor anlar yaşadı, Gaziantep'te... Yavuzeli ilçesindeki tarihi Rumkale'de yapımı tamamlanan, 270 metrekarelik cam teras açıldı. 
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.