Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camii'ne 3 imam ve 5 müezzinin atandığını belirterek, görev alan isimleri sıraladı. Ayasofya’ya imam olarak atanan isimlerden biri de Bünyamin Topçuoğlu oldu. Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Ayasofya Camii’nde imam olan Bünyamin Topçuoğlu nereli?

Ayasofya Camisi imamları ile ilgili Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş’tan açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını açıkladı. Peki Bünyamin Topçuoğlu kimdir, nereli? İşte en son İstanbul Fatih Camii İmam-Hatibi olarak görev yapan Topçuoğlu ile ilgili detaylar...

BÜNYAMİN TOPÇUOĞLU KİMDİR?

1980 yılında Erzurum’da doğdu. Hafızlık öğrenimini 11 ay gibi kısa bir sürede Erzurum’da tamamladı.

Erzurum İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi, İlahiyât eğitimi aldı. İstanbul Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi’nde Kıraat bölümünden mezun oldu.

3 Türkiye birinciliği kazanan Topçuoğlu Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ve 10. Uluslararası Kur’an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahiptir.

Topçuoğlu evli olup 3 çocuk babasıdır.

İstanbul Fatih Camii İmam-Hatibi olarak görev yapıyordu.