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Bunun adı mucize: Ölen kadın 45 dakika sonra hayata geri döndü

AA |  17 Eylül 2021 Cuma - 19:59 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 19:59

ABD’nin Baltimore şehrinde bir kadının, tıbbi olarak öldükten 45 dakika sonra hayata döndüğü belirtildi.


Yerel medyada yer alan haberlere göre, Kathy Patten adlı bir kadın,  golf oynarken telefonda kızının doğum için hastaneye kaldırıldığını öğrendi.
 
 O sırada kalp krizi geçiren Patten, sağlık ekipleri tarafından acilen  hastaneye kaldırıldı.
 
Aynı hastanede doğum yapmaya çalışan kızı Stacey Fifer’in da bebeğin  doğum kanalına sıkışması sonucu acil sezaryene alındığı kaydedildi.
 
Kalbinin durduğu, nabzının atmadığı belirtilen Patten’in, sağlık  ekiplerinin yoğun kardiyopulmoner resüsitasyonu (CPR) sonucu 45 dakika sonra  tekrar hayata döndüğü ileri sürüldü.
 
Koridorun diğer ucundaki odada da aynı dakikalarda 39 saat süren doğum  sancısı sürecinden sonra Patten’ın torunu Alora’nın dünyaya geldiği bildirildi.
 
Patten, yaşanan olay hakkında, “Tanrı’nın bana ikinci bir şans  vermesinden dolayı çok minnettarım” derken, Patten’a kalp masajı yapan doktor Dov  Frankel ise olayın modern tıbbın bir sonucu mu yoksa mucize mi olduğu sorusunu  insanlara bıraktığını söyledi.
 

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ABD Baltimore ölüm hastane
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