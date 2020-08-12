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Bunu yapanın SGK primi yatmayacak!

Çalışan ve emeklilik hayali kuran herkesi çok yakından ilgilendiriyor. O çalışanların emeklilik primi yatmıyor. İşte sorular ve yanıtları...

Bunu yapanın SGK primi yatmayacak! Ölen sigortalının annesine maaş bağlanır
Soru: Annem 1982 yılında ölen eşinden dul maaşı alıyor. Şu anda aldığı maaş 1800 TL. Geçen hafta annemin kızı vefat etti. Kızı kendisi çalışarak SGK’dan emekli oldu, çocuğu yok. Anneme ölen kızından maaş bağlanır mı? Gökay E.
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