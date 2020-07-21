Bunu yapanın kıdem tazminatı yükseliyor

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince vermiş olduğu tazminattır. Bu parayı yükseltmenin ise bazı yolları bulunuyor. Detaylar haberimizde...

Milyonlarca çalışanın en büyük merak konusu olan kıdem tazminatı çalışılan yıl ve brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Ancak kıdem tazminatına sadece maaş değil diğer ödemeler de ekleniyor. Peki kıdem tazminatı nasıl artırılır? Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir?

KIDEM TAZMİNATI HESABI NASIL YAPILIR?

Kıdem tazminatı hesabında baz alınan ücretler kişinin son ücretleridir. Yani yıl içerisinde zam almış bir kişinin zamlı olan kazancı dikkate alınmalıdır. Son ücret, kişinin son bordrosundaki ödenen ücreti değil, son 1 aylık/30 günlük ücreti olmalıdır. Örneğin tam zamanlı bir çalışan işten ayrılırken 15 günlük ücret almış olabilir.