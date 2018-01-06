06 Ocak 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
12°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.638 0.99 EURO 4,4990 -0.62
USD 3,7350 -0.33 ALTIN 158,320 -0.63
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bunu yapanın İstanbulkart'ına kredi yüklenecek

AA |  06 Ocak 2018 Cumartesi - 11:56 | Son Güncelleme : 06 01 2018 - 11:56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, geri dönüşüme kazandırılma imkanı olan atıkların değerlendirilmesi için hayata geçireceği "Akıllı Mobil Atık Aktarma Otomatı" sayesinde vatandaşlar, atıklardan İstanbulkart'a kredi kazanabilecek.


Kağıt, metal, plastik gibi yeniden ekonomiye kazandırılabilir atıkları  işleyecek olan otomatlar, atıkların geri dönüşüm değeri kadar bedeli şehiriçi  ulaşım sistemlerinde ödeme aracı olarak kullanılan "İstanbulkart"a kredi olarak yükleyecek.

Elektronik ara yüze sahip

Elektronik arayüze sahip atık otomatları, vatandaşların getirdiği  atığı tanıyabilme özelliğine sahip olacak. Metal ya da kağıt atığı ayırt  edebilecek otomat, farklı bir atık konulduğunda kabul etmeyecek. Geri dönüşüm  haznesine konulan atık, sensörler tarafından algılanacak. Vatandaşları sesli ve  görüntülü olarak yönlendirebilecek otomatlar, konulan atığı içindeki sistem  sayesinde kıydıktan sonra depolayacak. İşlemin sonunda geri dönüşüme kazandırılan  atığın ekonomik değeri kadar kredi, vatandaşın İstanbulkart'ına kredi olarak  yüklenecek. Kıyılarak depolanan atıklar, geri dönüşüm firmalarına teslim  edilecek.

Şehrin farklı yerlerine 100 otomat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire  Başkanlığı, Atık Yönetimi Müdürlüğü tarafından hazırlanan projede, ilk etapta 25  otomat hazırlanarak pilot uygulamaya sokulacak. Ardından 100 otomat özellikle  toplu taşıma merkezleri ve meydanlar gibi İstanbul'un farklı noktalarına  yerleştirilecek. Projenin 2018'de hayata geçmesi planlanıyor.

İstanbul'da günlük yaklaşık 17 bin ton evsel atık ortaya çıkıyor.  Bu  atıklardan 6 bin tonu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp toplama ve geri dönüşüm  merkezlerinde işlenerek ekonomiye tekrar kazandırılıyor. Ekonomik değeri olan  atıkların otomatlar aracılığıyla toplanması hedeflenen projede geri dönüşüm  kültürünün oluşması da amaçlanıyor.

 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.