Bunu yapan daha az ödüyor! 390 lira...

Kış aylarının en önemli gündemlerinden biri ısınma. Bu dönemlerde hem doğal gaz hem de elektrik faturaları yükseliyor. Bu nedenle tasarruf öne çıkıyor. Artan elektrik ve doğal gaz faturalarını düşürmede ise teknoloji imdada yetişiyor. Akıllı termostatlar, prizler, kombi tasarruf cihazı bunlar arasında. Bu alandaki yeniliklere göz attık.

Termostatla faturayı düşürün

Doğal gaz fatularından tasarruf kışın en önemli konusu. Akıllı termostatlar kullanıcılarına bu konuda avantaj sağlıyor. Nest, Honeywell gibi markalar yanında yerli girişim olarak Cosa var. Akıllı oda tersmostatı Cosa, evdeki kombiyi cep telefonundan her an ve her yerden kontrol etme imkanı sunarak ısıtma masraflarından yüzde 30’a varan oranda tasarrufu vaat ediyor. Cosa akıllı oda termostatı kullanımı ile hane başına doğal gaz tüketimini 271 metreküp azaltmak mümkün. Cosa yetkilileri, böylece doğal gaz faturasında ortalama 390 TL tasarruf sağladıklarını belirtiyor. Hane içerisindeki sıcaklığı sabit tutarak konforu artıran, dışarıda ya da uykudayken ısıyı düşürerek tasarruf sağlayan Cosa’nın otomatik kontrol modu, lokasyon algılama teknolojisiyle aile bireyleri eve yaklaştığında otomatik olarak evin kışın ısınmasını, yazın serinlemesini sağlıyor. Haftalık planla modu ise hafta boyu rutini belli olan hanelerde düzenli bir planlamayı mümkün kılıyor. Fiyatı: 400 TL