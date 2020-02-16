Bunu yapan daha az ödüyor! 390 lira...

Kombi tasarruf cihazı

Bu teknoloji sayesinde kombiler dönüş suyu sıcaklığı ile değil, start/stop sistemi ile iklim koşullarına uygun çalışır. Cihaz sayesinde kombi baca sıcaklığı düşer. Ayrıca su pompasının sürekli döngüsü engellenir, su pompası her alevlemeden bir sonraki alevlemeye kadar kapatılır. Bu sayede ciddi oranda elektrik tüketiminde azalma sağlanır. Su pompası start/stop sistemi ile çalışırsa beton zeminden kaçan ısıdan kullanıcı tasarruf sağlar. Ayrıca, ürün teknik bilgi gerektirmiyor. Ortalama 15 dakika içinde kurulum ve ayarlar bitirilebiliyor. Fiyatı: 400 TL

Takın akıllı prize!

Akıllı prizlerle enerji ve elektrik tasarrufu yapmak mümkün. Elektrikli ısıtıcıları akıllı prize bağlayıp programlayarak tasarruflu ısınmak ve aylık elektrik faturalarını düşürmek olası. Bu alanda ürün sunan markalardan biri TP-Link. Markanın akıllı prizleri sadece prize bağlı cihazların kullanımını kolaylaştırmakla kalmıyor aynı zamanda elektrik tasarrufu da sağlıyor.