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Bunu da yaptılar! Kamp çadırında zehir sevkiyatı

26 Haziran 2021 Cumartesi - 10:27 | Son Güncelleme : 26 06 2021 - 10:43

İstanbul Narkotik Polisi uyuşturucu yollarını kesince, zehir tacirleri birbirinden ilginç yollara başvuruyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte uyuşturucu tacirleri çadır kozunu oynadı ama başarılı olamadı.


Van Başkale’den iki adet kamp çadırının İstanbul’a geldiği bilgisini alan ekipler Bayrampaşa’daki kargo firmasına gitti ve beklemeye başladı.
 
CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday ve kameraman Alper Öztürk’ün özel haberine göre; O esnada bir şüpheli karga firmasına geldi önce çadırların fotoğrafını çekti ardından da cep telefonuyla bir kişiye gönderdi. Ekipler çadırlarla birlikte kargo firmasından çıkan şüpheliyi gözaltına aldı. Çadırlarla birlikte İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü’ne gelen ekipler şüphelerinde haklı çıktı, Van’dan gelen iki çadırın iskelet diye tabir edilen borularında zulalanmış şekilde bulundu.
 
 
AKILLICA BİR TAKTİK OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER AMA...
 
Dikkat çekmemek için kamp çadırlarının yoğun talep edildiği bir dönemde uyuşturucu tacirlerinin bu fikri hüsranla sonuçlandı. Van’dan İstanbul’a çadır içinde gelen yaklaşık beş kilogramlık uyuşturucu maddesi piyasaya sürülmeden ele geçirildi. Şüphelinin sorgusuna ise devam ediliyor.   
 

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