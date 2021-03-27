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Bumblebee fragmanı

27 Mart 2021 Cumartesi - 17:45 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 17:45

Başrollerinde Hailee Steinfeld, John Cena ve Jorge Lendeborg Jr.'in olduğu "Bumblebee" Kanal D’de!


Başrollerinde Hailee Steinfeld, John Cena ve Jorge Lendeborg Jr.'in olduğu "Bumblebee" Kanal D’de!

Yönetmen: Travis Knight
 
Türü: Aksiyon, Bilimkurgu
 
Yapım yılı: 2018
 
Oyuncular: Hailee Steinfeld, John Cena ve Jorge Lendeborg Jr.'
 
Konu: 1980'li yıllarda tek başına kalan Bumblebee henüz çok gençtir. Nereye gideceğini bilemeyen ve kimsesi olmayan sarı autobot Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmakta ve saklanmaktadır. Bu süreçte güvenli liman olarak sakin bir Kaliforniya sahil kasabasına sığınmıştır. Charlie ise 18 yaşına basmak üzere olan bir genç kızdır. Bir gün Bumblebee'yi harap halde keşfeder. Çalışma ihtimali olan bir külüstür gördüğünü zanneden genç kadın onu tamir etmek için kolları sıvar. Bumblebee'yi atölyesine götüren ve üzerinde çalışmaya başlayan Charlie, amacına ulaştığında ise bu arabanın sıradan bir "tosbağa" olmadığını keşfeder. Bumblebee ile arkadaşlık kuran Charlie, en yakın arkadaşına dönüşen autobotu peşindeki decepticonlardan koruyabilmek için onunla birlikte bir maceraya atılacaktır.
 

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