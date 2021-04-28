Bulut Atlası’ndan “Bitmez Gece” yayınlandı

Kaan Cengiz (Vokal), Çağrı Ayçiçek (Elektro Gitar), Serhan Berke Sefil (Klavye), Kadir Yüksel (Davul) ve Ensar Budak’dan (Bas Gitar) oluşan Bulut Atlası grubunun “Bitmez Gece” adlı single çalışması, ilişkinin mutsuz tarafını yaşayan birinin, hem toplumdaki izolasyonunu hem de yaşadığı aşktaki umutsuz beklentilerini anlatıyor. Beste, müzikal ve lirik yapısı ile Doğu ve Batı sentezinin müzikal anlayışından esinlenerek yeni ve özgün bir tarz yaratan Bulut Atlası, hem elektronik müzik hem de alternatif rock dinleyicilerine hitap ederek, Türkiye’de Modern Rock müziğin öncülerinden olmayı hedefliyor.

Bitmez Gece’nin klibi: Bir Distopya Hikayesi

Teknolojinin hızla geliştiği ve bunun ortaya çıkardığı en belirgin tartışma konusu olan “Mahremiyet”. Taşrada bir kadının dronelar tarafından takip edildiğini düşünerek kendine bir çıkış yolu olarak yeni bir yaşam formuna geçmesini konu alıyor. Aynı zamanda Bulut Atlası’nın sahne performansları ile kurgulanmış klip sinematik yapısı ile de dikkat çekiyor.