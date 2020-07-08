Bulimiya nervoza nedir? Bulimia nervoza neden olur, belirtileri nelerdir? Bulimiya nervozanın olası sonuçları!

Sosyal medya fenomeni Duygu Özarslan’ın aldığı kilolarla gündem oldu ve Instagramda paylaştığı bikinili pozlarında oynadığı ve gerçekleri yansıtmadığı için çokça eleştirildi. Bir Twitter kullanıcısının "Olay Duygu Özaslan’ın kilo almış olması değil, olay şuan olduğu halini kabullenip sevmek yerine kendi görmek istediği hali yansıtmak, insanları kandırmak. insanlar lanse edilen “mükemmel” vücutları görüp kendini sorguluyor, aç bırakıyor, sağlığını kaybediyor..." eleştirisi ise binlerce beğeni aldı. Çıkan haberler sonrası ise Duygu Özarslan bir açıklama yaptı ve Bulimiya nervoza hastalığı nedeniyle kilo aldığını belirtti. Peki, Bulimiya nervoza nedir? Bulimia nervoza belirtileri nelerdir? Bulimiya nervozanın olası sonuçları…

Sahil kenarında duş alırken görüntülenen Duygu Özaslan, selülitli görüntüleriyle sosyal medyada gündem olunca, kendisini eleştirenlere yönelik bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada, hastalığı, Bulimiya nervoza’dan bahsetmesinin ardından, Bulimiya nervoza konusunda merak edilenler de arttı. Bulimiya nervoza nedir? Bulimia nervoza belirtileri nelerdir? Bulimiya nervozanın olası sonuçları!

BULİMİYA NERVOZA NEDİR?

Bulimiya nervoza veya kısaca bulimiya bir yeme bozukluğudur. Bulimik atak sırasında normal insanlardan fazla yerler. Bu yeme işlemini genellikle yalnız kaldıklarında çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışırlar.

Daha sonra yediklerinin kilo almasına neden olmaması için aşağıdakilerden birini yapar:

kusma (isteyerek kusma)

uygun olmayan bir şekilde laksatif, lavman, diüretik veya diğer ilaçların kullanımı,

yoğun egzersiz.

Tanı ölçütleri:

Yineleyen tıkınırcasına yeme nöbetleri

Yeme kontrolünün kalkması

Kilo almaktan korunmak için kusma nöbetinin gerçekleşmesi

Egzersiz yapma veya yemek yememe gibi çözümlere başvurma

Vücudunun biçimi ve ağırlığından etkilenme

BULİMİA NERVOZA SEBEPLERİ

Bulimiya yiyecekten çok derin psikolojik meseleler ve yoğun bir kontrolsüzlük duygusudur. Yeme-çıkarma olayı ağırlaşabilir, daha sık ve kontrolsüz bir hale gelebilir. Kişilerin bu yeme - çıkarması psikolojik sorunları çözemeyeceklerini düşünmelerinden ve kilo takıntıları olmasından da kaynaklanmaktadır. Kustuktan sonra kendilerini rahat hissedeceğini düşünürler ve bilerek çok yemeye başlarlar. Nasıl olsa yedikten sonra kusacaklardır. Bulimiklerin kendilerine güvenlerini yitirmiş kişiler oldukları da unutulmamalıdır. Kendilerini vücut ölçüleriyle kanıtlamaya ve sevdirmeye çalışırlar. Ne kadar zayıf olurlarsa o kadar takdir edilecekleri düşüncesi kanısındadırlar.

BULİMİA NERVOZA BELİRTİLERİ

Vücut ağırlığının sürekli değişmesi

Parmaklarda yara

Boğazında yara (kusmaktan kaynaklı)

Depresyon ve anksiyete

BULİMİYA NERVOZANIN OLASI SONUÇLARI

Kalp yetmezliği, aritmi

Dişlerde aşınma ve çürük

Reflü

Polikistik Over Sendromu

Yemek borusunda enflamasyon

Laksatif bağımlılığı

Peptik ülserler ve pankreatit

Potansiyel olarak ölüm.

Gözde damar çatlağına bağlı kızarıklıklar

Mide Kanseri

Ölüm

BULİMİK MİSİNİZ?

Kendinize aşağıda yer alan soruları sorun. "Evet" yanıtını verdiğiniz her bir soru sizin bulumiya ya da başka bir yeme bozukluğu hastalığına olan yatkınlığınızı gösterir.

Vücut görünüşünüz ve kilonuza karşı takıntılı mısınız?

Yiyecekler ve diyetler hayatınızda büyük bir öneme mi sahip?

Yemeye başladığınızda kendinizi durduramayacağınızı düşünüyor ve korkuyor musunuz?

Daha önce hiç kendinizi rahatsız hissedene kadar çok yediniz mi?

Yedikten sonra suçluluk, utanç ve/veya depresif hissediyor musunuz?

Kilonuzu kontrol etmek için kusma ya da müshil ilaçlarından kullanıyor musunuz?

Yedikten sonra kusma ya da müshil ilaçları kilo almanızı engellemez ve kilonuzu korumanıza yardım etmez!

Müshil ilaçları veya kusma, yenilen yiyeceklerden alınan kalorinin atılmasını sağlamaz, bu nedenle genellikle bu çözüme yönelen kişilerde zamanla kilo alımı görülür. Yeme eyleminin hemen ardından kusma işlemi gerçekleşse bile zaten en iyi ihtimalle, yenilenin ancak %50'si gibi bir kısmı vücuttan atılabilir, ki bu genelde %50yi bile bulmaz; çünkü sindirim, zaten yiyeceklerin ağza girmesiyle başlar ve normal sürecinde vücuttan atılana kadar devam eder. İshal yapıcı ilaçlar bağırsaklara zarar vermekten başka yiyeceklerin vücuttan direkt atılması konusunda çok daha başarısızdırlar ve bu yolla yiyeceklerin ancak %10u kadar bir miktarı vücuttan atılabilir. Kustuktan ya da ishal yapıcı ilaçları içtikten sonra tartıda kilonuzun azaldığını görüyor olabilirsiniz; ama bu gördüğünüz rakam vücudunuzdan atılan yüklü miktarda sudan başka bir kaybın rakamı değildir.