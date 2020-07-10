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Bulgaristan ve Hırvatistan'dan avroya geçiş adımı

10 Temmuz 2020 Cuma - 21:36 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 21:36

Bulgaristan ve Hırvatistan avro para birimine geçişin ilk aşaması olan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na katıldı.


Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, Bulgaristan para birimi  leva ve Hırvatistan para birimi kunanın avroya geçişte gerekli kriterleri yerine  getirerek "bekleme odası" olarak adlandırılan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na  (ERM2) girdiğini açıkladı.
 
Açıklamada, söz konusu ülkelerin para birimlerinin mekanizma  içerisinde yüzde 15 oranındaki kur dalgalanma bandına alındığı, 1 avronun 1,95583  Bulgar levası ve 7,53450 kuna olarak belirlendiği kaydedildi.
 
Bu süreçten sonra, Bulgaristan ve Hırvatistan, mekanizmada en az 2 yıl  bekledikten sonra avro para birimine geçebilecek.
 
Mekanizma hakkında
Avrupa Döviz Kuru Mekanizması (ERM2), üye ülke para birimleri  arasındaki döviz kurlarının istikrarını sağlamak için gerekli çerçeveyi sağlıyor.  Mekanizmada, avro kullanmayan AB üyesi ülke para biriminin döviz kuru avro  karşısında sabitlenirken, sadece belirlenmiş limitler dahilinde dalgalanmasına  izin veriliyor. Söz konusu döviz kurunun belirlenen dalgalanma oranı yüzde 15  olarak uygulanırken, sistemin içerisinde iki yılın tamamlanmasının ardından Avro  Bölgesi üyeleri, ülkenin katılıp katılmamasını karar veriyor.
 
Avro Bölgesi hakkında
Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Belçika,  Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg ile Portekiz para birimi avronun Ocak 1999'da  kaydi olarak yürürlüğe girmesine karar vermiş ve 2002 yılında bu para birimini  kabul eden AB ülkelerinde avro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.
 
Başlangıçta 11 ülkenin kullanıma başladığı avroya, 2001 yılında  Yunanistan, 2007 yılında Slovenya, 2008 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)  ile Malta, 2009 yılında Slovakya, 2011 yılında Estonya, 2014 yılında Letonya ve  2015 yılında Litvanya'nın geçişiyle, Avro Bölgesi toplam 19 ülkeye ulaşmıştı.
 

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