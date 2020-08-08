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Bulgaristan'da korkunç yangın! Türkiye harekete geçti...

Bulgaristan'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Türkiye sınırına yaklaştı.

Bulgaristan'da korkunç yangın! Türkiye harekete geçti... Bulgaristan'ın güneydoğusundaki  başlayan orman yangını rüzgar yüzünden büyüdü.
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