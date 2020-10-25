25 Ekim 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.191 -0.64 EURO 9,4570 0.70
USD 7,9700 0.40 ALTIN 487,450 0.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov koronavirüse yakalandı

AA |  25 Ekim 2020 Pazar - 21:50 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 21:50

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PSR testinin pozitif çıktığını bildirdi.


Paylaşımında, "Şu anda sadece genel bir halsizlik hissediyorum, ancak  doktorlar ev ortamında tedavi önerdi" diyen Borisov, evinde karantinada  kalacağını duyurdu.
 
Borisov, son günlerde temasta olduğu tüm kişilerin listesini Devlet  Sağlık Müfettişliğine bildirdiğini aktarak, "Gerekli kurallara uygun davranırsak  hepimizin bu sorunla baş edeceğimize eminim" ifadelerini kullandı.
 
Bölgesel Geliştirme Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov'un PSR testinin  cuma günü pozitif çıkması sonrası Başbakan Borisov'un yaptırdığı üç testten ilk  ikisi negatif çıkmıştı.
 
Bu arada Başbakan Borisov'la yakın temasta çalışan Tarın Bakanı  Desislava Taneva, Maliye Bakanı Kiril Ananiev, Bölgesel Geliştirme Bakanı Petya  Avramova ve Basın Müşaviri Sevdalina Arnaudova’nın tedbir amaçlı gönüllü olarak  karantinaya girdikleri açıklandı.

ETİKETLER

Bulgaristan Boyko Borisov sosyal medya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.