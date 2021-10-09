Gazetevatan.com » Magazin » Bülent Seyran ve sevgilisinin şaşırtan anları!
Bülent Seyran ve sevgilisinin şaşırtan anları!
Beren Saat'le oynadığı 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisiyle adını duyuran ve son olarak 'Sihirli Annem' dizisinin yenilenen versiyonunda izleyici karşısına çıkan oyuncu Bülent Seyran, önceki gün sevgilisi İpek Banu ile ilk kez birlikte görüntülendi. Seyran'ın sevgilisinin elini tutmasını istemediği anlar objektiflere yansıdı.
'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde hayat verdiği 'Rahmi' karakteriyle tanınan Bülent Seyran, önceki gün sevgilisi İpek Banu ile birlikte ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi.