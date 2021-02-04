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Bülent Serttaş-Didem Kınalı ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı
Şarkıcı Bülent Serttaş'ın, geçtiğimiz hafta konuk olduğu 'İbo Show' programında, dans eden oryantal Didem Kınalı'ya bakmamak için büyük çaba harcamıştı. Program sonrası görüntüler olay oldu. Sosyal medya ikiye bölündü. Serttaş'ı eleştirenle kadar destek olanlar da oldu. Bülent Serttaş-Didem Kınalı olayı ile ilgili şaşırtan detaylar ortaya çıktı.
Star TV'de yayınlanan 'İbo Show'a programına katılan Bülent Serttaş'ın, dans eden oryantal Didem'e bakmamak için verdiği uğraş dikkat çekmiş, o görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.