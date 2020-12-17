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Bülent Şakrak paylaştı! 'Ben bunları uyuttum'

Bülent Şakrak paylaştı! 'Ben bunları uyuttum' Ceyda Düvenci ile 2005 yılında nikah masasına oturan Bülent Şakrak, Instagram hesabından mutlu aile pozlarına bir yenisini daha ekledi.
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