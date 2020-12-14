Bülent Ok yeni görevine başladı

1991’de Kültür Bakanlığı’nda göreve başlayan Bülent Ok, Özel Kalem Müdür yardımcısı ve bakan danışmanı olarak görev yaptı. 1993 yılında Ankara Atatürk Kültür Merkezi Müdür yardımcısı olan Ok, daha sonra Milli Kütüphane HAGEM Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı görevini yürüttü.
1994 yılında Başbakanlık Müşavirliği’ne atanan Bülent Ok, Deniz Ulaştırması Genel Müdürü ve Tersaneler Genel Müdürü olarak görev yaptı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik yardımcılığına ataması gerçekleştiği sırada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nde görevli olan Bülent Ok, 2015 Milletvekili seçimlerinde CHP Mersin milletvekili adayı idi.