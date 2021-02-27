Gazetevatan.com » Magazin » Bülent Ersoy'un üzerinde 55 'tilki' var!
Bülent Ersoy'un üzerinde 55 'tilki' var!
Gerçek kürk kullanılan paltolar giydiği için sık sık tepki alan şarkıcı Bülent Ersoy, sevdasından yine vazgeçmedi. Bu sefer de 55 tilki kürkünün kullanıldığı özel tasarım bir palto aldığı iddia edilen Diva'nın ödediği ücret çok konuşuldu.
Geçtiğimiz aylarda üzerinde tilki kafalarının bulunduğu bir kürk satın aldığı için günlerce eleştirilen Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy, bu sefer de yeni kürküyle gündem oldu.