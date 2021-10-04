Gazetevatan.com » Magazin » Bülent Ersoy'u şoke eden hediye!
Bülent Ersoy'u şoke eden hediye!
Yayından kaldırılan 'Benzemez Kimse Bize' programındaki tavırlarıyla gündeme gelen Bület Ersoy, önceki akşam Sapanca'daki bir otelde sahne aldı. Ersoy'u izlemeye gelen Pınar Kerimoğlu, Diva'ya sürpriz yaptı.
Geçtiğimiz akşam Sapanca'da sahne alan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, sevenlerinin karşısına modacısı Pınar Kerimoğlu imzalı kıyafet ile çıktı. Diva, hayranlarıyla birlikte şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.