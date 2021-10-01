Gazetevatan.com » Magazin » Bülent Ersoy: Servetimi ortaya dökeceğim
Bülent Ersoy: Servetimi ortaya dökeceğim
KKTC’ye bir otelde konser vermek amacıyla giden ve PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy’un 21 kişilik orkestrası tutuklandı. Ersoy, orkestrasının suçsuzluğunun ispatlanması için servetini ortaya dökeceğini söyledi.
Bülent Ersoy’un 21 kişilik müzisyen ekibinin, organizatör şirket tarafından verilen PCR testlerinin sahte olduğu gerekçesiyle KKTC tarafından haklarında soruşturma başlatılmış ve ülkeden çıkışları yasaklanmıştı.