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Bülent Ersoy: Servetimi ortaya dökeceğim

KKTC’ye bir otelde konser vermek amacıyla giden ve PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy’un 21 kişilik orkestrası tutuklandı. Ersoy, orkestrasının suçsuzluğunun ispatlanması için servetini ortaya dökeceğini söyledi.

Bülent Ersoy: Servetimi ortaya dökeceğim Bülent Ersoy’un 21 kişilik müzisyen ekibinin, organizatör şirket tarafından verilen PCR testlerinin sahte olduğu gerekçesiyle KKTC tarafından haklarında soruşturma başlatılmış ve ülkeden çıkışları yasaklanmıştı.
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