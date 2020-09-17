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Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı!

17 Eylül 2020 Perşembe - 8:18 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 8:18

Usta sanatçı Bülent Ersoy, İzmir'in Çeşme ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan 'Diva' lakaplı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.


Geçtiğimiz haftalarda yaz başından bu yana jüri üyeliğini yaptığı 'Kuaförüm Sensin'den ayrılan ve ardından hakkında 'corona oldu, o yüzden programdan ayrıldı' iddiaları ortaya atılan Bülent Ersoy, bu iddialara belgelerle yanıt vermişti.
 
Sosyal medya hesabından test sonucunu ve yapım şirketiyle sözleşmesini paylaşan Diva, "Bu arada sagˆlıgˆım hakkında da yapılan speku¨lasyonlara yine bu belge ile cevap veriyorum.Bu asılsız haberleri yapıp tu¨m efka^rı umumiyeyi yanıltma pozisyonu sergileyen bu basın mu¨ntesibi arkadas¸larımız umarım bir nebze aile terbiyeleri varsa utanırlar" diye konuşmuştu.
 
 
 

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