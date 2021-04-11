Bülent Ersoy ekranlara dönüyor!

Mustafa Keser ile kamera karşısına geçecek olan Bülent Ersoy’un 13 bölüm için anlaştığı ücret dudak uçuklattı. Şu sıralar Bodrum ’daki villalarının dekorasyon işleriyle ilgilenen Ersoy’un çekimleri yakında başlayacak olan program için 3 milyon TL’ye anlaştığı iddia edildi.

İKİ LÜKS VİLLLA

Usta sanatçı Bülent Ersoy, Bodrum'da yaşama kararı aldı. Ersoy, Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'in de evinin olduğu ünlülerin sitesinden 40 milyon TL'ye iki lüks villa satın aldı. Bodrum'daki villasına 100 bin TL'ye eşya alan Bülent Ersoy, koronavirüs pandemisi nedeniyle konserlerin askıya alındığı şu günlerde tadilat işleriyle uğraşıyor.

KÜRK BAĞIŞI KABUL EDİLMEDİ

Bülent Ersoy’un kürk bağışı açıklaması tartışma yarattı. Ünlü sanatçı, geçen hafta Nişantaşı’ndaki bir mağazadan iki kürk satın almış ve gazetecilere toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak dernek yönetiminden hiç beklemediği bir karşılık aldı. Dernek, Ersoy’un kürk bağışını kabul etmeyeceklerini, “ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir. Bu nedenle hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek elde edilen ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı kabul etmemiz söz konusu değildir" diyerek duyurdu