Bülent Ersoy'dan Zeki Müren tepkisi

Sanatçı Alpay'ın "Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur. Gazinodaki programlarına herkes 'Acaba bugün ne giyecek, ne hokkabazlık yapacak' merakıyla giderdi." sözleri çok konuşulmuştu. Başta ünlü isimler olmak üzere, çok sayıda kişi Alpay'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Zeki Müren'e sevgisiyle bilinen Bülent Ersoy da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

85 yaşındaki Alpay, 1996'da hayatını kaybeden Zeki Müren ile ilgili, "On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem. Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur. Kendi kendisini ‘Sanat Güneşi’ ilan etti. Herkes 'Ne hokkabazlık yapacak?' diye programa giderdi. Çok alkış alanları kovdururdu" dedi.

SANATÇI OLUNMAZ, SANATÇI DOĞULUR!

Bir çok ünlü isim Alpay'ın bu sözlerine tepki gösterdi. Ünlü sanatçı Bülent Ersoy da Zeki Müren' in seslendirdiği "Karanlık Ufuktan Güneş Doğmadı" eserini sosyal medya hesabından paylaşarak bu açıklamayı yaptı:

Muhterem Takipc¸ilerim ; bugu¨n gu¨ndeme du¨s¸en talihsiz bazı speku¨latif ac¸ıklamalar kars ¸ısında suskunlugˆumu koruyamadım. C¸u¨nku¨ so¨zkonusu san’at ve bu¨yu¨k sanatka^rlardı.

Tu¨rk San’at Musıkisinin en nadide ve en zor makamlarından biri olan Dilkes¸ha^veran makamındaki bu s¸arkı Zeki Arif Ataergin beyefendiye aittir. Ve Tu¨rk San’at Musıkisinin saz u¨stadlarının refakatleri ile bilhassa yaylı tambur sazının deha icraaka^rı merhum bu¨yu¨k Ercu¨ment Batanay ( ki bu¨yu¨k usta ile son nefesini verdigˆi ana kadar gerek sahne emisyonlarım gerekse o¨zel hayatımda da 30 sene o¨zel sazım olarak daima beraber olup, c¸alıs¸maktan gurur duydugˆum , ono¨r duydugˆum ) bu bu¨yu¨k dehanın refakatleri ile o¨lu¨msu¨z iki dev sanatc¸ının saz ve yorumlarından yapılan icraları sizlere aktarmaya mecbur hissettim kendimi.

Hanımefendiler ve beyefendiler ; sanatka^rlar gu¨c¸lerini yeteneklerinden , seslerinden, yu¨ksek ruhlarından ve de bilgi birikimlerinden alırlar. O yu¨zden sanatc¸ılar ic¸in “ Sanatc¸ı olunmaz , sanatc¸ı dogˆulur” “ so¨zu¨yle Zeki Mu¨ren sanatc¸ı dogˆan bu¨yu¨k bir duayendi. Kis¸ilikler ve o¨zel yas¸amlar ile gerc¸ek sanatka^rların , gerc¸ek sanatlarını istirhamım odur ki birbirlerine karıs¸tırmamak gerekir .Bu bu¨yu¨k, yeri doldurulamayacak yorumculardan bahsederken lu¨tfen daha hassasiyet ve kendilerine yakıs¸ır tarzda so¨ylemler ile bahsetmenizi o devirde yas¸ayan bir sanatc¸ı olarak herkesten reca^larım ile istirham ederim efendim.