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Bülent Ersoy'dan İlyas Tetik açıklaması: Benimle ne alakası var?

Bülent Ersoy'dan İlyas Tetik açıklaması: Benimle ne alakası var? Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, önceki gün Pendik'te bir açılışa katıldı. Kurdele kesimini dualarla gerçekleştiren Ersoy, ardından muhabirlerle sohbet etti. Usta sanatçı, "intihar ederek yaşamına son veren keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik'in, prensipte anlaştığı işine Bülent Ersoy'un rest çekmesiyle son verildiği" iddiasına cevap verdi.
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