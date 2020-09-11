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Bülent Ersoy corona virüse mi yakalandı? Sosyal medyadan açıkladı

Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'den ayrıldığını duyurdu. Ayrılık açıklaması ardından Bülent Ersoy'un corona virüse yakalandığı için programdan ayrıldığı iddia edildi. Ersoy iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Bülent Ersoy corona virüse mi yakalandı? Sosyal medyadan açıkladı Diva Bülent Ersoy jüri koltuğunda Işıl Rençber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter'in yer aldığı Kuaförüm Sensin'den ayrılık kararı aldı. 
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