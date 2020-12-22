Bülent Ersoy, Bodrum için servet ödedi!
22 Aralık 2020 Salı - 16:56 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 16:56
Usta sanatçı Bülent Ersoy, Bodrum'da yaşama kararı aldı. Ersoy, Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'in de evinin olduğu ünlülerin sitesinden 40 milyon TL'ye iki lüks villa satın aldı.
Bodrum'daki villasına 100 bin TL'ye eşya alan Bülent Ersoy, koronavirüs pandemisi nedeniyle konserlerin askıya alındığı şu günlerde tadilat işleriyle uğraşıyor.
Sabah gazetesinin haberine göre; Ersoy, yeni evinin tüm işleri biter bitmez soluğu Bodrum
'da alacak.