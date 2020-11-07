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Bülent Ersoy, Bodrum'da süper lüks 2 villa satın aldı! Fiyatı...

Türk sanat müziğinin 'Divası' Bülent Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinden toplam 40 milyon liraya 2 süper lüks villa satın aldı. Ersoy, aldığı villaların tapu işlemleri için Bodrum'a geldi.

Bülent Ersoy, Bodrum'da süper lüks 2 villa satın aldı! Fiyatı... Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Muğla’nın turizm cenneti ilçesi Bodrum’daki Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş’in de villalarının bulunduğu siteden, iki süper lüks villa birden satın aldı.
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