Gazetevatan.com » Magazin » Bülent Ersoy, Bodrum'da süper lüks 2 villa satın aldı! Fiyatı...
Bülent Ersoy, Bodrum'da süper lüks 2 villa satın aldı! Fiyatı...
Türk sanat müziğinin 'Divası' Bülent Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinden toplam 40 milyon liraya 2 süper lüks villa satın aldı. Ersoy, aldığı villaların tapu işlemleri için Bodrum'a geldi.
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Muğla’nın turizm cenneti ilçesi Bodrum’daki Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş’in de villalarının bulunduğu siteden, iki süper lüks villa birden satın aldı.