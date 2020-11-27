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Bülent Ersoy: Asgari ücretlilere üzülüyorum
Nişantaşı'nda hem yeni yıl için hem de yeni villaları için alışverişe çıkan Bülent Ersoy, ardından müdavimi olduğu bir kürk dükkânında soluğu aldı. Ersoy'un iki elindeki devasa tektaş yüzük, boynundaki pırlanta kolye ve çantasının fiyatı dikkat çekti.
Bülent Ersoy, satın aldığı Bodrum'daki süper lüks iki villanın tadilat işleri için iki aylığına ünlü tatil beldesine gideceğini söyledi.