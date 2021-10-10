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Bülent Ersoy’a bir şok daha! Mustafa Keser’in açıklamalarının ardından...
Mustafa Keser, bir televizyon kanalında Bülent Ersoy'la sunduğu "Benzemez Kimse Bize" programının bitmesinin ardından Youtube üzerinden sert açıklamalarda bulunarak Ersoy’a, ‘Seni diva değil, divan yaparlar’ demişti. Mustafa Keser’in açıklamalarından rahatsızlık duyan Bülent Ersoy söz konusu videoda kişilik haklarına hakarette bulunduğunu öne sürerek, videonun erişime engellenmesini talep etti. Hâkimlik Bülent Ersoy’un talebini videoda hakaret içerikli paylaşım bulunmadığı gerekçesiyle reddetti.