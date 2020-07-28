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Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder boşandı!
5 yıllık evliliklerinden bir kız çocukları olan Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder çifti bugün İstanbul 6. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla boşandı. Duruşmada, Bülent Emrah Parlak, Burcu Gönder ve avukatları hazır bulundu. Gizli görülen celsede mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi.
Boşanmanın ardından Burcu Gönder ve Bülent Emrah Parlak adliye önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.