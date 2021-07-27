Bülent Ecevit Üniversitesi en az lise mezunu 36 personel alacak! İşte başvuru şartları!

Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, hemşire, tıbbi sekreter ve paramedik alanında sağlık personeli alınacak. Peki, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Bülent Ecevit Üniversitesi sağlık personeli alımı başvuru şartları!

Bülent Ecevit Üniversitesi personel alıyor. Üniversitenin Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, hemşire, tıbbi sekreter ve paramedik alanında 36 sağlık personeli alınacak. Peki, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Bülent Ecevit Üniversitesi sağlık personeli alımı başvuru şartları!

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlana başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazete de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (Saat: 23:59’a kadar) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c) Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç),

d) Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020 KPSS Lisans, 2020 KPSS Ortaöğretim ve 2020 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak,

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartlarını taşıması,

f) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER

- 6 Adet Fotoğraf,

- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu,

- Özgeçmiş,

- Mezuniyet belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)

- Kimlik Fotokopisi,

- Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)

Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)

- Geçerlilik süresi dolmamış KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin 7. fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu,

- Özel Koşul Belgesi (Varsa),