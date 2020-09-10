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Bülent Arınç ve eşinin corona virüs testi pozitif çıktı

10 Eylül 2020 Perşembe - 14:42 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 14:45

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın corona virüs testi pozitif çıktı.


Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Twitter hesabından kendisinin ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
 
Twitter'dan açıklama yapan Arınç şu ifadeleri kullandı:
 
"Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir.
 
Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz."
 

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Bülent Arınç corona korona
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