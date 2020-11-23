Bülent Arınç istifa edecek mi? O sözleri büyük tepki çekti

Bülent Arınç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar gündem oldu. Özellikle Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamaları büyük tepki çekti. Arınç'a bazı kesimlerden istifa etmesine yönelik çağrılar geldi.

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan , Bülent Arınç'ın sözlerini köşesinde eleştirdi. Hakan Arınç ile ilgili, "Bakalım Bülent Arınç, kendisiyle yolların resmen ve alenen ayrıldığını kabullenip gereğini yapacak mı?" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın ilgili yazısı şu şekilde:

Bülent Arınç için şunları yazdım önceki gün:

- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.

- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.

- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.

- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.

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Diyeceksiniz ki:

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E ama Arınç’ın sözleri, bayağı bir gündem oldu. Buna ne diyeceksin?

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Şöyle diyeceğim:

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Gündem oldu çünkü Arınç, Cumhurbaşkanı adına konuşuyormuş gibi bir hava içindeydi.

Bülent Arınç yüzünden reformlar baltalanmasın

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Peki Bülent Arınç’ın gündeme oturan açıklamaları arasında altına imza atılacak türden şeyler yok muydu?

Tabii ki vardı.

Hukuki alanda yapılması gereken reformlara dikkat çekmişti.

Ben de zaten o sözlerini desteklemiştim.

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Ama Arınç bu!

Durması gereken yerde durmadı ki!

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Tuttu Selahattin Demirtaş ’ın kitabını övdü... Kürt sorununun bütün izlerini o kitapta gördüğünü söyledi... Övgüler yağdırdı... Aşırı yorumlar yaptı... Cumhurbaşkanı’nın arkasında olduğu izlenimi vermeye çalıştı...

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Tabii ne oldu?

Özellikle Demirtaş konusunda aşırı duyarlılık taşıyanlar, acayip provoke oldular. Tepki üstüne tepki geldi.

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Tabii bu arada herkes şu soruların peşine düştü:

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Bülent Arınç kim adına konuşuyor? Arkasında Cumhurbaşkanı mı var? Onun adına mı konuşuyor? Reform bağlamında bu tür konuşmalar yapma görevi Arınç’a mı verildi?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte bu soruların cumhur ittifakı açısından doğurduğu ve doğurabileceği “fitne”yi gördü.

Dün yaptığı çok sert açıklamada...

Bülent Arınç’ı hedef almasının arkasında yatan temel neden buydu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü açıklamalarıyla Bülent Arınç’la yolunu resmen ve alenen ayırmış oldu.

İsim vermedi ama sözleri adrese teslimdi.

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Bakalım Bülent Arınç, kendisiyle yolların resmen ve alenen ayrıldığını kabullenip gereğini yapacak mı?

Yoksa hiçbir şey olmamış gibi mi yapacak?

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Benim açımdan ise durum şu:

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Bülent Arınç falan umurumda bile değil. Beni ilgilendiren tek bir husus var.

Bülent Arınç’ın lüzumsuzluğu yüzünden içine girilmek istenen reform yolundan dönülmesin istiyorum ben.

O yolda kararlılıkla adımlar atılmasını bekliyorum.