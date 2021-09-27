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Bulduğu 70 bin lira değerindeki altınları teslim etti!

AA |  27 Eylül 2021 Pazartesi - 10:34 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 10:34

Ağrı'da Cesim Karakurt, gelin almaya gittiği evin önünde bulduğu 70 bin lira değerindeki ziynet eşyasını sahibine teslim etti.


Kentte yaşayan Cesim Karakurt, yeğeni olan Ağrı Valiliği Basın  Danışmanı Hasan Çağrı Eraslan ile hayatını birleştiren Aysel Eraslan'ı, düğünün  yapılacağı salona getirmek için oluşturulan araç konvoyuyla Abide Mahallesi'ndeki  evlerine gitti.
 
Akrabaların gelini evden çıkarmak için hazırlık yaptığı sırada  Karakurt, binanın önünde yerde ziynet eşyası buldu.
 
Çevredeki vatandaşlara ziynet eşyası bulduğunu söyleyen ve ilk etapta  sahibini bulamayan Karakurt, yaptığı araştırmalar sonucunda yüzük ve  bileziklerden oluşan ziynet eşyasının gelinin üst komşusu olan Murat Aslan'ın  annesine ait olduğunu öğrendi.
 
Aileye haber vererek düğün salonuna davet eden Karakurt, 2 bilezik ve  bir yüzüğü Murat Aslan'a teslim etti.
 
Cesim Karakurt, burada mikrofonu eline alıp davetlilere hitap ederek,  yerde bulduğu ziynet eşyasının sahibini bulabilmek için dua ettiğini ve duası  kabul olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.
 
Altınları sahibine teslim ettiğini ve çok huzurlu olduğunu belirten  Karakurt, şöyle konuştu: "Biz gelinimizi almaya giderken bir şeye şahit oldum. Yerde bir emanet  buldum. Bilezikler ve yüzük vardı. Orada da 'sahipleri varsa beni bulsunlar'  dedim. Tabi ki bu bir emanettir. Buluntu mal bulan insana emanettir. Ben de  bulduğum ziynet eşyasını sahibine verebilmek için içimden 'Allah'ım bana bu malın  sahibini göster' diye dua ettim. Mevla'm duamı kabul etti. Sahibini bulduk ve  çıkıp geldiler. Emanetleri sizin huzurunuzda sahibine teslim etmek istiyorum.  Emaneti sahibine teslim ettiğim için mutluyum."
 
Altınları kendisine teslim eden Karakurt'a sarılarak teşekkür eden  Murat Aslan ise çok mutlu olduğunu ve duygulandığını söyledi.
 
Ziynet eşyasını down sendromlu çocuk pencereden atmış
 
Binalarındaki komşu kızının düğünü olduğunu ve annesinin mutfak  tezgahının üzerine iki bilezik ve yüzüğünü bırakıp başka işlerle ilgilendiğini  ifade eden Aslan, şunları kaydetti: "Evde down sendromlu kardeşimiz var. Annem bu esnada çamaşır  makinesine bakmak için banyoya gidiyor ve kardeşim de bu altınları pencereden  dışarıya atıyor. Binanın kapıcısı görüyor ama altın olduğunu bilmiyor. Daha sonra  gelini almaya gelen erkek tarafından olan Cesim ağabeyimiz altınları buluyor. O  esnada millete ve gelin hanımın babasına söylüyor 'sahiplerini bulursanız bana  gelsinler' diye. Bizim bundan ve altınların yere düştüğünden haberimiz yok. Annem  mutfak tezgahının üzerinde bileziklerinin olmadığını fark edince bize söyledi.  Biz de sağa sola bakıp bulamayınca kapıcıyı aradık ve yere bir şeylerin düştüğünü  söyledi. Biz de gelinin babasına durumu anlatınca Cesim ağabeyimizin önceden  durumu ona anlattığını öğrendik. Allah razı olsun. Altınların değeri yaklaşık 70  bin lirayı buluyor. Bu tür insanların olması bizi mutlu etti."
 
Düğünde Eraslan çiftinin nikahını Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan  kıyarken, Vali Osman Varol, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl  Emniyet Müdürü Nihat Özen, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ve Hamur  Belediye Başkanı Cezmi Ergül şahitlik etti.
 
Evlilik cüzdanını geline vererek çifte mutluluk dileyen Varol,  evliliğin önemini her zaman dile getirdiklerini ve ailenin toplumun temeli  olduğunu ifade etti.
 
Ailede yaşatılan kültür ve törenin aile ile geleceğe aktarılabildiğini  vurgulayan Varol, "Başka hiçbir yerden bu töreyi ve kültürü yaşatabilmek için bu  gücü bulamazsınız. Dolayısıyla aile kavramını yaşatmamız lazım. Bu genç çiftimize  bir ömür mutluluklar diliyoruz. Konuşmamı bitirmeden önce Sayın  Cumhurbaşkanımızın nasihatini hatırlatmak istiyorum. Kendilerinden milletimizin  devamı için en az 3 tane yeğen bekliyoruz." dedi.

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