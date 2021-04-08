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Bulaşmayan kalmayacak... Milyonları kapsıyor! İlçelerde vaka sayısı patladı!
İstanbul'da kırmızı alarm! Vaka sayıları patladı. Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Bayrampaşa, Kağıthane, Güngören, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Küçükçekmece, Kartal, Zeytinburnu, Esenyurt, Maltepe, Sancaktepe virüsün etkisi tavan yaptı. İşte ilçe ilçe koranavirüste son durum...
İstanbul Aile Hekimleri Derneği, 4700 aile hekiminden aldığı veriler ile HES uygulamasındaki renk skalasını özel algoritmayla sayısal veriye döktü ve bazı bölgelerde Kovid-19 röntgenini çekti. 10 Mart-4 Nisan aralığında özellikle bu bölgelerde vaka patlaması yaşanıyor.