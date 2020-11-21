Bugün yasak kaçta başlıyor kaçta bitiyor? Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaçtan kaça kadar?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından artan vakaların önüne geçmek, artış hızının artması engellemek yeni yasaklar duyuruldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle de yasakların detayları paylaşıldı. Getirilen yasaklardan biri de hafta sonu kısıtlaması oldu. Peki, bugün yasak kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaçtan kaça kadar?

Bugün yasak kaçta başlıyor kaçta bitiyor? Sokağa çıkma yasağı kaçtan kaça kadar? İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede 65 yaş üstünden 20 yaş altına, lokantalardan sinemalara, hafta sonundan özel araçla seyahate kadar geçerli olacak.

BUGÜN HAFTA SONU YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR KAÇTA BİTİYOR?

Hafta sonları sabah saat 10.00 ile akşam 20.00 arası sokağa çıkmak serbest. Saat 20.00'den ertesi sabah 10.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

YENİ YASAKLAR NELER?

1. YEME İÇME YERLERİNE GETİREN YASAK

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00- 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis yapabilecek.

Yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerindeki yeme içme yerleri hizmet vermeye devam edecek.

2. SİNEMA SALONLARI, KIR-ÇAY BAHÇELERİ VE İNTER KAFE YASAKLARI

Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Ayrıca daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.

3. AVM, MARKET VE BERBERLERE YÖNELİK YASAKLAR

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında hizmet sunacak.

4. 65 YAŞ ÜSTÜ - 20 YAŞ ALTI KİŞİLER DIŞARI ÇIKMA KISITLAMASI

Tüm illerde 65 yaş ve üstü gün içinde 10.00-13.00 saatleri arasında, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı ise gün içinde 13.00-16.00 saatleri arasında 3'er saat sokağa çıkabilecek.

Çalışan ve çalıştığına dair çalışma belgesi, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler yasak dışında tutuldu.

5. NİKÂH, DÜĞÜN, SİGARA, TAZİYELERE YÖNELİK YASAKLAR

Sokakta sigara içme yasağı alanları genişletilecek. Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikâh merasimi şeklinde en fazla bir saatliğine yapılacak. Toplu taziyelere ise izin verilmeyecek.

6. YASAK SAATLERDE ÖZEL ARAÇLARLA ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİR DIŞI YOLA ÇIKILMAYACAK

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde özel araçlarla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmak yasaklandı. Ancak "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik-kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla "Seyahat İzin Kurulları"ndan izin almak kaydıyla özel araçlarla seyahat edilebilecek.Seyahat Kısıtlamasından Kimler Muaf?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup eve dönenler, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu-kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp yaşadıkları yere dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren belge, bilgi ile ibraz edenler), askerlik hizmetini tamamlayarak eve dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilenler yasak kapsamına girmiyor.

BOŞANMIŞ ANNE-BABALAR ÇOCUKLARINI GÖREBİLECEK

Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla), seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler, şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi gibi) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ibraz ederek belgeleyenler, şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi gibi) sürücü ve görevlileri de sokağa çıkma yasağı dışında tutuldu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

Açık olacak işyeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar ile acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, Kızılay, AFAD'da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler.

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar.

Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri gibi sosyal koruma-bakım merkezleri çalışanları, üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, zorunlu sağlık randevusu olanlar.

Yurt, pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar.

Hayvan besleme grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar.

YASAKTA AÇIK OLACAK YERLER

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, afetle ilgili çalışma yürüten kurum-kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT gibi).

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi), yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat-ithalat-transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar.

Oteller ve konaklama yerleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım gibi faaliyetleri yürüten işletme-firmalar hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, üretim ve imalat tesisleri.

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları.

Belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi, sebze, meyve toptancı halleri.