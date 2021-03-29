Bugün Uyanış Büyük Selçuklu var mı? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? İşte Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı!

Uyanış Büyük Selçuklu için nefesler tutuldu. Yeni bölüm heyecanla beklenirken Uyanış Büyük Selçuklu'nun setinde koronavirüs vakaları artınca dizi bir süre ekranlara ara vermişti. Dizinin takipçileri 'Uyanış Büyük Selçuklu bugün var mı? Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam var mı?' sorularını araştırıyor. Peki, Bugün Uyanış Büyük Selçuklu var mı? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam var mı? Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde ne oldu? Uyanış Büyük Selçuklu 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Uyanış Büyük Selçuklu ile ilgili tüm detaylar...

Geçen hafta hafta ekran macerasına virüs arası veren Uyanış Büyük Selçuklu dizi si ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Dizinin takipçileri, pazartesi günler yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu'nun bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Ekrana ara veren Uyanış Büyük Selçuklu en son 15 Mart tarihinde izleyicilerle buluşmuştu. Peki, Bugün Uyanış Büyük Selçuklu var mı? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam var mı? Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde ne oldu? İşte detaylar...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN ERTELENDİ?

Uyanış Büyük Selçuklu geçtiğimiz hafta TRT 1 yayın akışında yer almamıştı. TRT tarafından yapılan açıklama şu şekildeydi:

"Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN VAR MI?

Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi bu akşam yeni bölümüyle TRT ekranlarında olacak.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sencer’in tertibi neticesinde Tekiş’in ihanetinden emin olan Melikşah, Tekiş’e nasıl bir ceza verecektir? Tahtı ele geçirmek için mücadeleye girmiş olan Tekiş, Melikşah’ın elinden kurtulmayı başarabilecek midir?

Öte yandan Sabbah, Kınık Obası’na gidip Tapar ile gizlice buluşan kadının Başulu olduğunu öğrenmişti. Dolayısıyla Selçuklu Devleti’ni büyük bir karmaşaya sürükleyebilecek olan sırra da vakıf olmayı başarmıştı. Sabbah bu sırrı nasıl kullanacaktır?

Kınık Obası’nda Efruz’u tanıyacak olan Livya, Efruz ile Sabbah’ı ele verecek midir? Efruz, Sabbah ile birlikte Kınık Obası’ndan kaçmayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra; Terken, karnındaki bebeğin erkek olduğunu öğrenmiş, vakit kaybetmeden bu güzel haberle Melikşah’ı müjdelemişti. Terken doğuracak olduğu erkek bebeği kullanarak saraydaki dengeleri değiştirebilecek midir?

Diğer taraftan Selçuklu’nun takvim çalışmalarından haberdar olan Fatımi Veziri Bedrülcemali, Selçuklu’nun İslam Âlemi’nde giderek parlayan yıldızını karartmak adına Hasan Sabbah’tan bu takvimi istemişti. Bunun üzerine Sabbah’ın rasathanedeki gizli refiki Fida harekete geçmiş, Ömer Hayyam’ın kendine olan güvenini hiçe sayarak; Ömer Hayyam’ı ağır yaralamış ve takvimi kaçırmayı başarmıştı.

Çalınan takvim meselesinin açığa kavuşturulması için bizzat çalışacak olan Nizamülmülk, Fida’nın ihanetini nasıl deşifre edecektir? Nizamülmülk, bu takvim üzerinden Becrülcemali ve Sabbah’a ulaşmayı başarabilecek midir?