Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Tramvay, metro, metrobüs, İETT otobüsleri bugün ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünü coşkuyla kutlayacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleşecek etkinliklere İstanbulluları davet etti. Gülhane parkında düzenlenecek konser ve söyleşilerin yanı sıra şehir hatları vapurları ile deniz taksiler görsel şovlarıyla İstanbul boğazında sahne alacak.
METRO, METROBÜS, İETT OTOBÜSLERİ BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla kentte toplu taşıma tüm gün ücretsiz olacak.
Bu kapsamda tramvaylar, metrolar, metrobüsler ve otobüsler ücretsiz olacak. Ancak toplu ulaşım kullanacak kişilerin İstanbulkartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. HES kodu tanımlı olması nedeniyle İstanbulkart’ı yanında olmayan kişiler ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak.