Bugün sucular açık mı? Sokağa çıkma yasağında su siparişi verilir mi, dağıtımı yapılır mı? Hafta sonu su biterse nasıl alınır?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kabine Toplantısı sonrası önerilen sokağa çıkma kısıtlaması İçişleri Bakanlığı genelgesiyle geçen hafta duyuldu. Yasağın 2. haftasında yasak hakkında merak edilenler aranmaya devam ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağında su biterse nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağında sucular açık mı?

Sokağa çıkma yasağında su siparişi verilir mi, dağıtımı yapılır mı? Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında yasağın ikinci haftası başladı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi 05.00’e kadar devam edeceği için vatandaşları su siparişi verilip verilmediği, su bayilerinin açık olup su dağıtımı yapıp yapmayacakları araştırılıyor. Peki, bugün sucular açık mı? Sokağa çıkma yasağında su siparişi ve dağıtımı hakkında merak edilenler…

SUCULAR AÇIK MI, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SU SİPARİŞİ VERİLEBİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak ve belirlenen saatler aralığında hizmet verebilecek.

5-6 Aralık 2020 tarihlerinde marketler, bakkallar, kasaplar ve kuruyemişler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. Bu durumda, 5-6 Aralık'ta 10.00-17.00 saatleri arasında su siparişi de verilebilecek.