Bugün Sen Çal Kapımı var mı? Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman, 2 Ocak bu akşam var mı?

Sen Çal Kapımı akşam var mı? sorusu yılbaşı haftası nedeniyle birçok dizinin yayınlanması sonrası dizinin hayranları tarafından soruluyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümünün bugün var olup olamadığı araştırılan konular arasına başı çekiyor. Peki, 2 Ocak bu akşam Sen Çal Kapımı var mı, yeni bölüm ne zaman?

Bugün Sen Çal Kapımı var mı? Yılbaşı haftası nedeniyle birçok yapıma 1 hafta ara verildi. Dizilere verilen 1 haftalık ara Sen Çal Kapımı dizisi hayranlarının dizinin yayınlanıp yayınlanmamasına yönelik sorular sormasına neden oldu. İşte 2 Ocak FOX TV yayın akışı…

Sen Çal Kapımı 2 Ocak bugün var mı?

Sen Çal Kapımı 2 Ocak 2021 Cumartesi tarihi gününde 20:00 saatinde FOX TV’de yeni bölüm yayınlanacak.

2 Ocak Fox TV yayın akışı

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Sen Çal Kapımı

16:30 Son Yaz

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

Sen Çal Kapımı son bölümde neler oldu?

Yılbaşı partisi Serkan’ın gözaltına alınması nedeniyle tatsız sonuçlanır. Serkan yeni yılın ilk saatlerini emniyet duvarları arasında geçirirken elbette üzülenler ve sevinenler vardır. Serkan hakkında asılsız ihbarda bulunan Semiha Hanım, Serkan ile beş dakika için bile olsa görüşmek için çabalayan Eda’nın karşısına çıkar ve Serkan Eda aşkını tehdit eden konuşmasını yapar.

Şimdi Eda, babaannesinin tehditleri ve Serkan’a olan aşkının arasında kalmıştır. Bu sırada aynı zamanda zengin bir işadamı olan genç ve yakışıklı Arap Prens Artlife Mimarlık ile çalışmak için ortaya çıkar. Bu prensi şirketle tanıştıran Semiha Hanım’dır ve çok başka planları vardır.

Şef Alexander’ın yemek konusundaki yetenekleri yüzünden Ayfer’le görüşmeye başlaması Aydan’ı kızdırır. Onun da Alexander’la yakınlaşmak istemesi eğlenceli anların yaşanmasına neden olur. Engin ve Pırıl’ın taze evliliklerinde ise Engin rahat tavırlarıyla Pırıl’ın sınırlarını zorlamaktadır.

Prens Seymen’in şirket ile çalışmaya başlaması herkesin hayatında sarsıntılara yol açar. Beraber çalışmaya başlamalarını kutlamak için bir akşam Prens Seymen, Semiha Hanım, Eda ve Serkan bir araya gelir. Bu yemek çok büyük bir sırrın ortaya çıkmasına neden olacaktır.