Bugün Savaşçı var mı? Savaşcı yeni bölüm ne zaman? Savaşçı dizisinden ayrılan oyuncular!

Ekranların sevilen dizisi Savaşçı'dan haberler gelmeye devam ediyor. Haftalardır yayınlanmayan Savaşçı dizisi ile ilgili flaş bir gelişmey yaşandı. İlk olarak Savaşçı dizisinin barolünde yer alan Berk Oktay'ın diziden ayrıldığını açıklamıştı. Oktay'ın açıklamasının ardından 'Savaşçı yeni bölüm ne zaman?' soruları dizinin takipçileri tarafından merak ediliyordu. Kötü haber geldi. Diziden bir oyuncu daha yollarını ayırdı. Peki, Savaşçı dizisinden hangi oyuncular ayrıldı? Savaşçı neden bitti? Savaşçı dizisi neden yok? Savaşçı 100. bölüm ne zaman? İşte Savaşçı dizisi ile ilgili bilgiler...

5 sezondur izleyici karşısında çıkan ekranların sevilen dizilerden Savaşçı'dan ayırlık haber leri gelmeye devam ediyor. Savaşçı dizisinden ayrıldığını açıklayan başrol oyuncusu Berk Oktay 'ın ardından bir oyuncunun daha yapımla yollarının ayrıldığı belirtiliyor. Peki, Savaşçı dizisinden hangi oyuncular ayrıldı? Savaşçı neden bitti? Savaşçı dizisi neden yok? Savaşçı yeni bölüm ne zaman? İşte Savaşçı dizisi ile ilgili bilgiler...

SAVAŞÇI DİZİSİNDEN HANGİ OYUNCULAR AYRILDI?

5 sezondur ekranlarda olan ve izleyicinin takdirini kazanan Savaşçı dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Aniden yayından kaldırılan ve neden yayından kaldırıldığına yönelik hiçbir açıklama yapılmayan Savaşçı dizisnde yaprak dökümü devam ediyor. Önce Berk Oktay diziden ayrıldığını açıklamıştı. Şimdi de bir oyuncu daha Savaşçı dizisi ile yollarını ayırdı.

Gökçen karakterini canlandıran Elit Andaç Çam’ın da Akıncı dizisine katılması ve Feyza Sevil Güngör'ün ayrılığının ardından bir ayrılık haberi daha geldi. Savaşçı’da Çiğdem Ülgen karakterini canlandıran Gaye Turgut Evin de yeni yuvasını buldu. Yine Pazar akşamları yayınlanan Tövbeler Olsun isimli diziye katılan oyuncu, Eda Güneş karakterine hayat verecek. Gaye Turgut Evin’in yeni dizideki ilk görüntüsü de ortaya çıktı. Oyuncu, 6 Aralık Pazar akşamı yeni dizisiyle birlikte ekranda hayranlarının karşısına çıkacak.

Diziden ayrılan bir diğer isim de Astsubay Demir Döğer karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Ogeday Girişken'den oldu. Ogeday Girişken'in Acun Ilıcalı 'nın yeni dijital platformu Exxen'de yayınlacak Sihirli Annem projesine geçtiği belirtiliyor. Savaşçı dizisinde Ayça karakteriyle kameralar kaşışına geçen Feyza Sevil Güngör'ün de veda ettiği konuşuluyor.

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Üst üste yaşanan ayrılıkların ardından Savaşçı dizisinde yeni bir kadro mu oluşturuluyor? sorusu akıllara geliyor. Savaşçı dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı da henüz belli olmadı.