Bugün Savaşçı var mı? Savaşcı ne zaman? Savaşçı'nın yeni oyuncusu kim?

Savaşçı dizisinin akıbeti haftalardır merak konusu olmuştu. Ancak, Savaşçı dizisinin başrol oyuncusu Berk Oktay'ın diziden ayrıldığını açıklamasının ardından yeni başrol oyuncusu kim olacağı sorusunu beraberinde getirmişti. Peki, Bugün Savaşçı var mı? Savaşcı ne zaman başlıyor? Savaşçı'nın yeni başrolü kim? İşte Savaşçı dizisi ile ilgili detaylar...

Savaşçı dizi sinde yayınlanan 99. bölümünün ardından ekranlara gelmemesi dizinin takipçilerini üzmüştü. Savaşçı dizisi, sezonun başından bu yana şarşırtan gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Önce yayıncı kuruluşla sonra da başrol oyuncusu ile yollarını ayıran Savaşçı dizisi ile ilgili gelişmeler dizinin takipçileri tarafından takip ediliyor. Savaşçı dizisinde, başrol oyuncusu Berk Oktay 'ın diziden ayrılmaya karar verdiğini açıklaması üzerine yerine kimin geleceği, dizinin ne zaman ve hangi kanalda başlayacağı da merak konusu oldu. Peki, Savaşçı yeni bölüm ne zaman? Bugün Savaşçı var mı? Savaşcı ne zaman? Savaşçı'nın yeni başrolü kim? İşte izleyenlerin Savaşçı dizisi ile ilgili merak ettiği soruların yanıtları...

Savaşçı dizisinin akıbeti uzun süredir dizinin takipçileri tarafından merak ediliyordu. Savaşçı dizisi ile ilgili gelen son haber ler dizinin devam edeceği ve yeni bir başrol arandığını yönünde oldu.

Başrol oyuncusu Berk Oktay’ın ayrılışının ardından Savaşçı'nın yeni oyuncusunun kim olacağı uzun süredir merak ediliyordu.

Kağan Bozok karakterini oynayan Berk Oktay ile birlikte Sarp Levendoğlu ve Metin Serezli gibi dizinin as isimleriyle de görüşüldüğü kulislere yansıdı.

Yapımcı firma, dizinin Eskişehir ’deki çekimlerinin hazırlıklarının yapıldığı ve yakında başlayacağı ile ilgili duyuruyu yaparken Berk Oktay’ın ani bir kararla Savaşçı dizisinden ayrıldı. Oyuncu Berk Oktay, Yasak Elma dizisi ile anlaştı.

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Savaşçı dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Savaşçı dizisinin başrol oyuncusu Berk Oktay'ın diziden ayrıldığını açıklaması hayranlarını üzdü. Bir çok haber sitesinde de dizinin Kanal D 'de yayınlanacağına yönelik haberler yapılmaya başlandı. Ancak Kanal D tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SAVAŞÇI'NIN YENİ BAŞROLÜ KİM?

Savaşçı’nın başrol oyuncusunun ayrılmasının ardından kimin rol alacağı merak konusuydu. Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından, Savaşçı dizisi için çalışmaların devam ettiği ve başrol için de Ekin Mert Daymaz ile görüşüldüğü şeklindeki kulis bilgisini paylaştı.

EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak Hollanda 'nın Arnhem kentinde dünyaya gelmiştir. Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur. 2016 yılı itibarıyla 3 televizyon dizisinde oynamıştır. Oyunculuğa adım attığı dizi olan Not Defteri erken final yapmıştır. Ertesi yaz, Çilek Kokusu dizisinde Volkan Mazharoğlu karakteriyle tekrar ekranlara gelmiştir. Bu dizi birçok gün Türk televizyonlarında en çok izlenen birinci ya da ikinci program olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Bu diziden sonra FOX'ta yayınlanan Hayat Sevince Güzel adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır.Başrol oyuncusu olduğu bu dizi, 11 Temmuz - 15 Ağustos 2016 tarihleri arasında sürekli olarak gününün en çok izlenen programı olmuştur.

Daymaz, Haliç Üniversitesi'nde antrenörlük ve fitness okumaktadır.