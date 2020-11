Bugün Savaşçı var mı? Savaşcı ne zaman? Savaşçı'nın yeni oyuncusu kim?

Başrol oyuncusu Berk Oktay’ın ayrılışının ardından Savaşçı'nın yeni oyuncusunun kim olacağı uzun süredir merak ediliyordu.

Kağan Bozok karakterini oynayan Berk Oktay ile birlikte Sarp Levendoğlu ve Metin Serezli gibi dizinin as isimleriyle de görüşüldüğü kulislere yansıdı.

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

SAVAŞÇI'NIN YENİ BAŞROLÜ KİM?

Savaşçı’nın başrol oyuncusunun ayrılmasının ardından kimin rol alacağı merak konusuydu. Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından, Savaşçı dizisi için çalışmaların devam ettiği ve başrol için de Ekin Mert Daymaz ile görüşüldüğü şeklindeki kulis bilgisini paylaştı.

EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak Hollanda 'nın Arnhem kentinde dünyaya gelmiştir. Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur. 2016 yılı itibarıyla 3 televizyon dizisinde oynamıştır. Oyunculuğa adım attığı dizi olan Not Defteri erken final yapmıştır. Ertesi yaz, Çilek Kokusu dizisinde Volkan Mazharoğlu karakteriyle tekrar ekranlara gelmiştir. Bu dizi birçok gün Türk televizyonlarında en çok izlenen birinci ya da ikinci program olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Bu diziden sonra FOX'ta yayınlanan Hayat Sevince Güzel adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır.Başrol oyuncusu olduğu bu dizi, 11 Temmuz - 15 Ağustos 2016 tarihleri arasında sürekli olarak gününün en çok izlenen programı olmuştur.