Bugün noter açık mı, noterler 30 Ağustos açık mı? Bugün nöbetçi noter var mı? Nöbetçi noter 30 Ağustos çalışma saatleri!

Noterler 30 Ağustos açık mı, bugün noterler kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla noterle işi olanlar noterin durumunu sorguluyor. Vatandaşlar nöbetçi noter hizmetinin olup olmadığını merak ediliyor. Peki, bugün noterler açık mı, 30 Ağustos nöbetçi noter var mı? Bugün açık noter var mı

30 Ağustos noterler açık mı, bugün noterler çalışıyor mu? Adalet Bakanlığı sistemlerinin açık olması halinde hizmet verebilen noterlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda çalışıp çalışmadığı resmi internet sitesi üzerinden aranıyor. Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 30 Ağustos tarihinde açık olmayacak. Peki, 30 Ağustos nöbetçi noter var mı?

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Türkiye Noterler Birliği'nden alınan bilgilere göre noterlerin pazartesi günü kapalı olması dolayısıyla en erken işlem salı günü saat 09.00 itibariyle noterliklerde gerçekleştirilebilecek.

BUGÜN NÖBETÇİ NOTER VAR MI, NÖBETÇİ NOTER 30 AĞUSTOS?

Nöbetçi olan noterler, resmi tatil günleri ve hafta sonları saat 10:00-16:00 arasında nöbet sistemiyle çalışmaktadır.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen nöbetçi noterlik uygulamasına 1 Ağustos itibarıyla yeniden başlandı.

Adalet Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 17 Mart 2020'de hizmetlerine ara veren nöbetçi noterlikler, bu hafta sonu itibarıyla yeniden açıldı. Hafta sonları ülke genelindeki 119 nöbetçi noterliklerde işlem yapılabilecek.



Hafta sonları 10.00-16.00 saatlerinde açık olacak nöbetçi noterliklerde, salgın tedbirleri de uygulanıyor.



Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebiliyor.