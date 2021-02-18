Bugün ne kandili? 18 Şubat 2021 bugün kandil mi? Diyanet takvimine göre 2021 Kandil tarihleri…

Bugün kandil mi, 18 Şubat ne kandili? soruları kandil olduğunu bilmeyen vatandaşlar tarafından merak edilip sorgulanıyor. Recep, şaban ve ramazan şeklinde devam eden üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü başlamıştı. Recep ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili de yılın ilk kandilidir. İşte Diyanet takvimine göre 2021 Kandil tarihleri

Mübarek üç aylar 13 Şubat’ta başladı. Üç ayların başlamasıyla kandil tarihleri de aranmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre, bu yılın ilk kandili Regaib Kandili idrak edilecek. İşte 2021 Kandil tarihleri...

18 ŞUBAT NE KANDİLİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 18 Şubat'ta Regaip Kandili idrak edildi.

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili, idrak edilecek.

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Bu kapsamda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yapılacak "Regaip Kandili Özel" programı, TRT 1'de yayınlanacak.

İslam kaynaklarında, Abdullah bin Ömer'in rivayeti ve İmam Şafii'nin aktardığına göre, recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15'inci ile ramazan ve kurban bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmediği belirtiliyor.

Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor.

Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.