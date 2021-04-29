Bugün marketler kaçta açılıyor? Tam kapanmada market saatleri: Marketler kaçta açılıyor, bugün marketler kaça kadar açık?

29 Nisan market çalışma saatleri merak ediliyor. Marketler kaçta açılıyor, kaça kadar yasak sorularına yanıt aranıyor. 'Tam Kapanma' kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmasının ardından İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımladı. Genelgede yasaklardan muaf olacak kişiler ve işyerleri de detaylandırıldı. Yasaktan muaf tutulan yerlerden biri de marketler oldu. Peki, Marketler bugün kaçta açılıyor, bugün marketler kaça kadar açık? İşte tam kapanmada market saatleri...

Bugün marketler kaçta açılıyor, marketler kaça kadar açık? Salgınla mücadeleye yönelik alınan tam kapanma kararının ardından temel ihtiyaçların karşılandığı marketlerin durumu merak edilmeye başlandı. 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek 3 haftalık tam kapanma uygulanacak. Peki, bugün marketler kaçta açılıyor, kaç kadar açık kalacak? Tam kapanmada market saatleri…

Tam kapanmada market çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde göre marketlerin çalışma saatleri şu şekilde belirtildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır."