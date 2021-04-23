Bugün marketler kaçta açılıyor, bugün marketler açık mı? 23 Nisan’da marketler (A101, BİM, ŞOK, Migros) kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Marketler açık mı, marketler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Soruları yoğun bir şekilde soruluyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamına 23 Nisan da dahil edilince, vatandaşlar 23 Nisan Cuma günü marketlerin ne zaman açılacağını sorguluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelişiyle vatandaşlar bugün marketler kaçta açılıyor, bugün marketler açık mı? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri…

Bugün marketler açık mı, kaçta açılıyor? İçişleri Bakanlığı’nın 23 Nisan genelgesi sonrası marketlerin kaçta açılacağı merak edildi. Genelgede market, bakkal, kasap ve kuruyemişçi gibi işletmelerin çalışması saatleri belli oldu. 23 Nisan’da marketler (A101, BİM, ŞOK, Migros) kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

23 NİSAN'DA MARKETLER AÇIK MI, KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Genelgede ''Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.'' İfadesi kullanıldı.

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Hafta sonu 10.00-17.00 saatlerinde açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuru yemişçi ile şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda kentteki AVM ve zincir marketlerin 17.30'da, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nın 17.00'de faaliyetlerini sonlandıracağını, ramazan ayı boyunca Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve sanayi tesislerinde ise 1. vardiyanın 17.00'de bitirileceğini duyurdu.