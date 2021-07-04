Kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda milyonlar marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Kapanmalar, yasaklar ve kısıtlamalarla geçen sürenin ardından Türkiye kısıtlamasız ilk pazar gününü yaşıyor. Daha önce kısıtlamalar kapsamında olan kasap, bakkal, manav, market gibi işletmelerin hizmet verdikleri saatler yeni dönemde de merak ediliyor. Peki, Bugün marketler açık mı? Pazar günü marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketlerin çalışma saatleri!

Yaklaşık 1,5 yıldır hafta içi ve hafta sonu dahil sokağa çıkma kısıtlamaları Temmuz ayı itibariyle sona erdi. Kademeli normalleşme dönemi olarak adlandırılan bu dönemde milyonlar kısıtlamasız ilk pazar gününü yaşıyor. Pek çok kişi de pazar günü yasakların olup olmadığını araştırırken, marketlerin de pazar günü açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, Bugün marketler açık mı? Pazar günü marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketlerin çalışma saatleri!

PAZAR GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI? İŞTE MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 1 Temmuz Kademeli Normalleşme Genelgesi'nde marketler ile ilgili şu bilgiler yer alıyor:

"Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak.Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek."

Haziran ayı normalleşme takvimine göre market çalışma saatleri 09.00-21.00 olarak duyurulmuştu. Online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabiliyordu. 1 Temmuz itibariyle ise marketler ruhsatlarında yer alan çalışma saatlerini uygulamaya geçti. Genellikle 09:00-21:00 veya 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.