Türkiye koronavirüsle mücadelesinde tam kapanma dönemi devam ediyor. 17 günlük tam kapanma döneminde ilk günler geride kalırken uygulama ile ilgili özellikle hafta sonları farklı bir uygulama olup olmadığı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Pazar günleri nelerin açık olup, olmadığı en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki, Bugün marketler açık mı? Bugün marketler kaçta açılıyor? Bugün bakkallar kaça kadar açık? Tam kapanmada pazar günü bakkallar açık mı? Pazar günleri marketler, bakkallar açık mı? Marketler, bakkallar saat kaçta açılıyor? İşte vatandaşın merak ettiği soruların cevapları...

Ülke genelinde uygulanan tam kapanma dönemi devam ediyor. Salgında vaka sayılarını azaltmak, bulaş riskini en aza indirmek amacıyla Türkiye'de uygulanan tam kapanma ilk hafta sonunda da evlerde geçiyor. Hasta sonu nedeniyle akıllarda, yasakların hafta sonu farklı mı olacağı sorusu var. Pek çok kişi hafta sonu yasaklarında nerelerin açık nerelerin kapalı olacağını merak ediyor. Bunlardan başında günlük ihtiyaçların karşılandığı marketler ve bakkalların hafta sonu açık olup olmasıdığı sorusu geliyor. Peki, ugün marketler açık mı? Bugün marketler kaçta açılıyor? Bugün bakkallar kaça kadar açık? Tam kapanmada pazar günü bakkallar açık mı? Pazar günleri marketler, bakkallar açık mı? Marketler, bakkallar saat kaçta açılıyor? İşte vatandaşın merak ettiği soruların cevapları...

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

BUGÜN MARKETLER, BAKKALLAR AÇIK MI? KAÇA KADAR AÇIK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

BUGÜN ZİNCİR MARKETLER AÇIK MI?

Uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak. Marketler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Ancak zincir marketler pazar günleri kapalı tutulacak.

BİM BUGÜN AÇIK MI? BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi ve Cumartesi: 10.00 - 17.00 arası çalışıyor.

BİM pazar günü kapalı olacak.

BUGÜN A101 AÇIK MI? A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi ve Cumartesi: 10.00 - 17.00 arası çalışıyor.

A101 pazar günü kapalı olacak.

BUGÜN ŞOK AÇIK MI? ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi ve Cumartesi: 10.00 - 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK pazar günü kapalı olacak.

BUGÜN MİGROS AÇIK MI? MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

MİGROS hafta içi ve Cumartesi: 10.00 - 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS pazar günü kapalı olacak.